Putin nomeia tecnocrata primeiro-ministro O presidente russo Vladmir Putin nomeou Mikhail Fradkov, um tecnocrata com experiência em impostos e diplomata do comércio externo, para o cargo de primeiro-ministro. A escolha de Fradkov não era esperada entre os analistas. O anúncio foi feito por Putin durante encontro com parlamentares do partido dominante pró-Kremlin, seis dias após a demissão do chefe de gabinete Mikhail Kasyanov. A atitude de Putin, de dispensar Kasyanov, menos de um mês antes das eleições presidenciais, também surpreendeu. Até então, Fradkov vinha desempenhando o papel de representante da Rússia na União Européia, em Bruxelas. Analistas consideram que o fato de Fradkov ser um especialista em impostos indica que a agenda de um eventual próximo mandato de Putin estará centrada na disciplina fiscal. Putin disse na semana passada que pretendia mostrar a seus eleitores qual direção deseja para o país com sua reeleição. A escolha de Putin deverá ser votada na Duma, mas não há dúvida de que Fradkov obterá aprovação na casa, onde o governo detém maioria. Um analista de mercado disse que a indicação deve ser positiva para as ações e papéis da dívida do país, já que, aparentemente, Fradkov é um liberal e com experiência econômica.