Putin: ONU não pode ter "tarefa decorativa" Numa entrevista a jornalistas americanos o presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que a Rússia "está pronta para deixar de lado as diferenças" em relação ao Iraque. Mas ressaltou que a ONU deverá ter "um papel político real" e não uma "tarefa decorativa" na reconstrução do país. Putin e e seu homólogo americano, George W. Bush, Bush se reunirão nesta semana durante os trabalhos da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York. Durante o discurso que fará na terça-feira na ONU, Bush deverá exortar a comunidade internacional a se envolver mais no esforço de reconstrução tanto do Iraque quanto do Afeganistão. O pedido para que as Nações Unidas participem com dinheiro e tropas no Iraque pós-guerra se dará um ano depois de o presidente americano ter questionado a "relevância" da entidade. Segundo fontes do governo americano, Bush adotará um tom de reconciliação em sua fala, dirigida principalmente aos países que se opuseram à guerra contra o Iraque.