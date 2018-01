Putin ordena busca sem trégua por chefes chechenos O presidente da Rússia, Vladimir Putin, retornou hoje à noite a Moscou e ordenou uma busca sem trégua pelos chefes da guerrilha chechena após o seqüestro de um avião russo que terminou com três mortos. Putin também convidou a Turquia a cooperar na "luta contra a criminalidade internacional". "A tragédia de Medina", disse Putin, mostrou "contra quem lutaram as forças russas durante a operação antiterrorismo na Chechênia". O presidente russo declarou-se também sentido pela morte de uma comissária de bordo russa e de um passageiro turco nas mãos dos seqüestradores chechenos. O líder do Kremlin, de acordo com a agência russa de notícias Interfax, encarregou o serviço secreto russo de "concentrar todos os esforços" para neutralizar os "chefes das organizações criminosas chechenas onde eles estiverem - na Rússia ou em outros países". Entre os chefes chechenos, "há os que foram eliminados ou presos, mas também há quem tenha se ocultado e quem tenha se estabelecido no exterior e dali execute ações hostis contra a Rússia", acrescentou o presidente russo. "Muitas vezes, advertimos nossos países amigos que a atividade dos terroristas internacionais e bandidos poderia desenvolver-se não só contra a Rússia, mas também contra os cidadãos dos países onde eles se refugiam. Hoje, lamentavelmente tivemos essa triste confirmação."