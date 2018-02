Putin ordena retorno de tropas da fronteira com Ucrânia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que milhares de tropas perto da fronteira com a Ucrânia retornem às suas bases. O porta-voz Dmitry Peskov disse a veículos de informação ontem no fim do dia que aproximadamente 17.600 tropas devem seguir as ordens e recuar de Rostov, onde insurgentes pró-Rússia têm lutado contra tropas do governo ucraniano desde abril.