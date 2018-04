Putin promete aumentar salários se for eleito na Rússia

MOSCOU - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, candidato nas eleições presidenciais de março prometeu uma série de benefícios aos trabalhadores russos caso seja eleito, segundo um artigo publicado nesta segunda-feira, 13, no diário Komsomolskaïa Pravda. O premiê aumentará os salários do setor público, as aposentadorias e o auxílio social, além de reduzir os preços imobiliários, informa a agência AFP.

Putin, que é favorito para vencer e voltar à presidência, prometeu ampliar em 200% os salários de professores universitários e médicos entre 2013 e 2018, além de aumentar benefícios sociais. Por outro lado, quer desenvolver o setor da construção, reduzindo os preços dos materiais e as taxas de lucro, o que deve tornar imóveis entre 20% e 30% mais baratos.

No artigo, o líder do Rússia Unida se compromete a acabar com a redução demográfica e salvar "50 milhões de vidas" até 2050. Ele destaca que "143 milhões de pessoas vivem na Rússia" e que, segundo especialistas, a população será de 107 milhões. "Se conseguirmos formular e colocar em prática uma estratégia eficaz de preservação da população, os russos serão 154 milhões. Pouparemos então cerca de 50 milhões de vidas em 40 anos", concluiu.

Para Putin, o objetivo será atingido se houver benefícios sociais mais elevados e uma política de imigração que permita assegurar a entrada de 300 mil pessoas por ano no país, sejam russos que emigraram e estão voltando, seja mão de obra qualificada.

As eleições presidenciais da Rússia ocorrem no próximo dia 4 de março. Favorito, Putin já fala como o próximo presidente, apesar das tensões e das suspeitas de fraude posteriores ao pleito parlamentar do final do ano passado.