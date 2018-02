Putin promulga lei de controle às ONGs O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou ontem uma lei que obriga as organizações não governamentais (ONGs) a se registrar como "agentes estrangeiros" para receber recursos e se envolver na atividade política do país. A nova legislação, força as ONGs ligadas a se registrarem no Ministério da Justiça e a apresentarem relatórios trimestrais de suas atividades. Opositores ao governo dizem que o presidente quer silenciar grupos de direitos humanos e que a nova legislação abre caminho para a perseguição às ONGs contrárias ao Kremlin.