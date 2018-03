Putin 'quer limitar a união dos dissidentes', diz diretora da Freedom House

SÃO PAULO - Para a diretora do programa de Eurásia da Freedom House, Susan Corke, a reação ao julgamento das integrantes da banda Pussy Riot é um sinal de que os cidadãos duvidam da legitimidade do presidente Vladimir Putin. Os russos, segundo ela, estão mais dispostos a reagir a abusos estatais como o controle sobre a internet e a prisão frequente de opositores. Leia a seguir trechos da entrevista concedida ao Estado.

Estado: Como o sistema legal autoritário influencia a legitimidade de Putin?

Susan Corke: Nos últimos cem dias, vimos claramente que Putin pretende endurecer seu governo autoritário. Isso é um sinal de que ele entende a sua vulnerabilidade e admite que sua legitimidade perante a população russa diminuiu bastante. Assim, ele governará do único modo que conhece: ele quer restringir os caminhos que levam à união dos dissidentes. Seguindo os passos de Putin, a Duma (Parlamento russo) aprovou uma série de medidas repressivas, no estilo soviético, para ajudar um regime desesperado a manter-se no poder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estado: Quais serão os próximos passos do governo?

Susan Corke: Infelizmente, Putin sempre viu a oposição e os dissidentes como uma ameaça. Ele nunca quis transformar a Rússia num país liberal. Putin representa um desafio direto e agressivo para os que apoiam a proteção dos direitos democráticos. Acredito que só podemos esperar que seu governo mantenha a repressão.

Estado: Existe algum limite para o poder de Putin?

Susan Corke: Enquanto Putin quer isolar o país da influência do mundo, os russos tentam fazer parte dele. Milhares estão emigrando, preocupados com mais 6 ou 12 anos de governo Putin. Autoridades e pessoas da classe média estão comprando propriedades no Ocidente e mantendo seu dinheiro em bancos ocidentais, mais seguros. Autoridades russas estão petrificadas com a ameaça de que acusados de violação de direitos humanos tenham vistos negados e bens congelados. Até o chefe do Comitê Investigativo da Rússia comprou uma propriedade fora do país. Isso não é um forte voto de confiança no poder de Putin e na sua capacidade de guiar o país.

Estado: Que papel a sociedade russa pode ter nesse jogo político?

Susan Corke: A mentalidade do povo russo mudou. Acho que continuará a buscar um futuro melhor para o país. Quando os cidadãos têm queixas legítimas, quando as liberdades são negadas em nome da estabilidade, eles tentarão fazer com que suas vozes sejam ouvidas.