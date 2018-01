Putin recebe líderes chechenos e promete referendo O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu neste domingo no Kremlin líderes chechenos leais ao governo federal e se comprometeu com a realização no ano que vem de um referendo sobre uma nova Constituição para a Chechênia e eleições presidenciais nessa região. O governo russo quer uma nova Constituição que conceda autonomia à Chechênia e a mantenha sob controle de Moscou. No entanto, a administração pró-Rússia encabeçada por Akhmad Kadyrov é vista com desconfiança pela população local. Depois do encontro com Putin, Kadyrov disse que o referendo será em março ou abril. Putin voltou a excluir a possibilidade de diálogo com o ex-presidente checheno Aslan Maskhadov, líder dos separatistas atualmente na clandestinidade, e frisou que os "terroristas", entre os quais inclui Maskhadov, não tomarão parte.