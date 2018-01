Putin receberá Abbas na próxima semana O presidente russo Vladimir Putin será o anfitrião de uma reunião com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, na semana que vem, informou o Kremlin nesta sexta-feira. Os dois líderes se encontrarão na cidade russa de Sochi na segunda-feira, segundo a assessoria de imprensa presidencial. A Rússia enviou US$ 10 milhões em ajuda financeira à ANP na semana passada, ressaltando a convicção de Moscou de que o governo palestino não deve ser isolado depois que o Hamas assumiu o poder. A posição do governo russo contrasta com a da União Européia e dos Estados Unidos, que cortaram ajuda ao governo palestino para protestar contra a recusa do grupo extremista em reconhecer Israel e renunciar à violência. Contudo, os negociadores do Quarteto - Rússia, Estados Unidos, União Européia e Nações Unidas - decidiram na terça-feira estabelecer um fundo temporário para enviar ajuda diretamente ao povo palestino e não para o governo no Hamas. O embaixador palestino em Moscou, Bakir Abdel Munem, elogiou a decisão russa de liberar fundos para aliviar a grave situação financeira do povo palestino. "Essa crise tocou essencialmente todos os lares palestinos", disse Munen. Moscou quer aumentar sua influência no processo de paz do Oriente Médio, recebeu a visita de uma delegação do Hamas em março. A visita não conseguiu suavizar plataforma política do Hamas.