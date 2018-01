Putin recusa retirada de tratado ABM O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou com firmeza a pressão da administração dos Estados Unidos para uma retirada conjunta de um tratado que proíbe o desenvolvimento de defesas antimísseis, mas falou com esperanças de uma concordância sobre cortes mútuos nos arsenais nucleares. "Vocês sabem nossa posição em relação ao tratado ABM de 1972", afirmou Putin a repórteres, antes de reunir-se com o secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, no Kremlin. "Para nós, ele está incondicionalmente vinculado tanto ao tratado Start II quanto ao Start I. Gostaria de sublinhar isso". Ele se referia aos tratados de armas nucleares negociados na década de 90, o segundo dos quais ainda tem de ser implementado. Na visão da Rússia, o abandono do tratado Antimísseis Balísticos, ou ABM, significaria o fim dos tratados de armas nucleares, o que, em conseqüência, minaria a segurança internacional. Putin disse que a Rússia deseja negociar uma redução das forças nucleares, como ele e o presidente George W. Bush anunciaram no encontro que tiveram na Itália, no mês passado. Ele afirmou estar esperando, entretanto, que os EUA respondam a várias questões críticas sobre o tema, como o tamanho da redução, o calendário e medidas de verificação. Na questão do plano de defesa antimísseis de Bush, Vladimir afirmou: "Gostaríamos de obter os parâmetros militares e técnicos das propostas que têm sido formulados por seu (de Rumsfeld) departamento". Posteriormente, numa entrevista coletiva com Rumsfeld, o ministro da Defesa Sergei Ivanov enfatizou a oposição da Rússia ao abandono do tratado ABM. "Não nos sentimos compelidos a abandonar um ou qualquer outro tratado ou acordo que tenhamos assinado", disse. Rumsfeld, em sua primeira visita a Moscou desde que assumiu o cargo em janeiro, deu início a sua missão diplomática de 14 horas respondendo a perguntas de jornalistas russos. Ele foi questionado sobre qual o número mínimo de armas nucleares ofensivas que a administração Bush pretende manter. Rumsfeld respondeu que planeja recomendar um número específico a Bush dentro de um mês ou dois. Mas primeiro, afirmou, ele precisa de mais informação sobre questões de longo prazo, como a manutenção da confiabilidade e segurança dos arsenais nucleares existentes e quanto tempo será necessário para substituir as armas ruins.