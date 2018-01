Putin reduz número de ministérios de 30 para 17 O presidente russo Vladmir Putin renomeou liberais para os Ministérios da Economia e das Finanças, buscando destacar suas prioridades no eventual próximo mandato. Mudanças ocorreram também em outros ministérios, cujo número total foi reduzido de 30 a 17. A apenas cinco dias das eleições presidenciais, que devem resultar na reeleição de Putin, o presidente reapontou Alexei Kudrin para o cargo de Ministro das Finanças, e Gref para o Ministério da Economia, Desenvolvimento e Comércio. As responsabilidades do Ministério de Gref foram ampliadas para incluir Registro de Terras e o Fundo de Propriedade do Estado Russo, que controla as privatizações. Putin nomeou Viktor Khristenko, ex-vice-primeiro-ministro, para chefiar um ministério que foi expandido para abrigar energia e indústria, incluindo o ex-Ministério de Energia Atômica. O controverso Leonid Reiman foi retirado do Ministério das Comunicações, o qual abrangerá também os transportes e será dirigido por Igor Levitin. Putin confirmou Rashid Nurgaliyev no Ministério do Interior. Outra mudança que afeta indiretamente o mercado financeiro é a retirada de Mikhail Zurabov do Fundo de Pensão do Estado da Rússia para o Ministério da Saúde. Dmitri Kozak, cuja principal função na administração tem sido supervisionar o processo de reforma administrativa, foi indicado para chefe de gabinete. Putin disse que a redução no número de ministérios pretende evitar duplicação de trabalho e aumentar a eficiência do Estado.