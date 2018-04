Putin: referendo da Crimeia é legítimo

EDGAR MACIEL, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

Em um discurso no Parlamento russo, Putin afirmou que o referendo respeitou as leis internacionais. O presidente negou as acusações de invasão ao território crimeniano e reafirmou que respeita a integridade territorial da Ucrânia. "Nós não queremos dividir a Ucrânia, mas a Crimeia pertence à Rússia".

Vladimir Putin citou como exemplo o processo de independência de Kosovo, que foi apoiada pelos países do Ocidente. Ele ressaltou que a cessão da Crimeia na Ucrânia repete o mesmo processo de divisão da União Soviética em 1991.