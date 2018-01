Putin sanciona lei do lixo nuclear O presidente da Rússia, Vladimir Putin, converteu em lei um plano polêmico, que permitirá que a Rússia receba estoques internacionais de combustível nuclear usado, mas tratou de apaziguar seus opositores, propondo que um conselho de 20 membros aprove a entrada do material. O plano foi duramente criticado pelos liberais e ambientalistas. Segundo eles, a lei transformará a Rússia em um grande depósito de lixo nuclear. A lei foi aprovada no parlamento no mês passado, apesar de pesquisas segundo as quais a maior parte dos russos é contrária à idéia.