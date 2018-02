Putin: sanções podem não ter o efeito esperado O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu que as sanções ocidentais contra o seu país podem não ter o efeito esperado. Em entrevista à rede de televisão alemã ARD neste sábado, quando participava da cúpula do G-20 em Brisbane, na Austrália, Putin disse que cortar o acesso da Rússia aos mercados de capitais prejudicaria as exportações do Ocidente.