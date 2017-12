Putin se reúne com presidente da Turquia para discutir gasoduto

O presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e o da Turquia,Recep Tayyip Erdogan, se reuniram neste sábado e discutiram uma proposta de gasoduto que levaria gás natural da Rússia para a Turquia.

O encontro foi realizado em Baku, a capital do Azerbaijão, informou o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, às agências de notícias russas. Peskov não deu detalhes das negociações.

O gasoduto, chamado Stream Turco, foi proposto pela Rússia após a abandono do South Stream, um longo projeto proposto para transportar o gás russo para o sul da Europa.

Putin também se reuniu separadamente com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para discutir a resolução da disputa sobre Nagorno-Karabakh, uma região do Azerbaijão ocupado por tropas armênias e forças étnicas locais./AP