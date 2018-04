Putin: Snowden não deve prejudicar relações com EUA

Em uma visita à cidade siberiana de Chita na quarta-feira, Putin disse que Snowden foi alertado "que todas as ações tomadas por ele ligadas a prejudicar as relações russo-americanas são inaceitáveis", de acordo com agências de notícias russas.

Snowden solicitou asilo temporário a Rússia, três semanas depois de chegar a um aeroporto em Moscou, vindo de Hong Kong. Os Estados Unidos querem que ele seja mandado de volta para território norte-americano para ser julgado por espionagem.

Conceder asilo a Snowden poderia aumentar tensões nas relações entre EUA e Rússia, que já estão abaladas por críticas sobre a pressão da Rússia contra grupos de oposição, por suspeita russas sobre planos de mísseis de defesa dos EUA e a resistência da Rússia em impor sanções contra o regime do presidente sírio, Bashar Assad. Fonte: Associated Press.