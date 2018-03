Putin usará poder de veto contra guerra, se necessário O presidente russo Vladmir Putin disse que a Rússia poderá utilizar o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à guerra contra o Iraque se for necessário, informou a BBC. "Se necessário, usaremos nosso veto, mas não acredito ser produtivo debater este assunto no momento", disse Putin.