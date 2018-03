Putin vê futuro sombrio para russos Segundo a maioria dos indicadores, a vida na Rússia está melhor do que foi em qualquer época desde o colapso da União Soviética uma década atrás. Mas não foi isso que o presidente Vladimir Putin disse aos cidadãos em seu pronunciamento anual sobre o estado da nação. Putin traçou um quadro pessimista do futuro de seu país: crescimento demasiadamente lento, concorrência internacional dura demais, pobres em excesso. E poucos amigos dispostos a facilitar o avanço da Rússia para a economia global. Leia mais no Estadão