Putin vence com mais de 69% dos votos O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi o vencedor das eleições gerais de hoje no país com 69% dos votos, informou na noite deste domingo a Comissão Eleitoral Central, com aproximadamente 50% dos votos apurados. O segundo candidato mais votado foi o comunista Nikolai Jaritonov, com 14,7% dos votos, mais de 50% atrás de Putin. O comparecimento às urnas chegou a 61,1% dos 109 milhões de eleitores, acima do esperado pelos analistas russos. A opção "contra todos" os candidatos, recebeu cerca de 4% dos votos do eleitorado. Apesar da vitória, Putin não conta com a aprovação do governo americano, que expressou hoje sua apreensão com o processo eleitoral. "Estamos preocupados pelo nível de autoritarismo que está retornando à sociedade russa e pela forma como se realizou esta eleição", afirmou o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell à rede de TV Fox News. Powell reforçou sua posição ressaltando que os russos, para terem uma democracia completa reconhecida pela comunidade internacional, "têm de permitir aos candidatos o mesmo acesso aos meios de comunicação que tem o presidente". A conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, também manifestou seu receio. "Estamos preocupados porque as eleições não permitiram um debate completo entre os candidatos", disse Rice, assinalando ainda que a Rússia deveria se associar mais aos valores ocidentais e democráticos. A resposta do Kremlin não poderia chegar mais rápida. Ainda hoje, o chefe da Casa Civil do governo, o ministro Alexander Kozak, fez uma declaração direta sobre os comentários de Powell e Rice. "O eleitor russo tem experiência suficiente em eleições democráticas e não necessita de conselhos de ninguém, muito menos de países que têm falhas evidentes em seu processo eleitoral", concluiu Kozak. Voto na prisão - O homem mais rico do país, Mikhail Khodorkovsky, participou nas eleições de hoje no presídio de Matrosskaya Tishina, em Moscou, segundo revelou o Ministério da Justiça. O vice-ministro Yuri Kalinin divulgou que os magnatas Khodorovsky e Platon Lebedev, diretores da gigante petrolífera privada Yukos acusados de fraude fiscal, não renunciaram ao seu direito de voto e, junto com outros 75.187 presos, participaram das eleições. Mais de 300 mil agentes policiais participaram na segurança dos 95 mil colégios eleitorais do país. Na Chechênia, onde havia grande preocupação do governo com relação a ataques extremistas, diversas explosões foram registradas, mas nenhuma causou danos nem deixou vítimas. No fim da noite de hoje, dois bombeiros morreram quando tentavam apagar um incêndio provocado por um curto-circuito que destruiu todo o teto da sala de exposições Manezh, um dos edifícios do início do século 19 mais importantes da capital russa, próximo ao Kremlin.