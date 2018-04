Putin vence eleição na Rússia com 60%, diz pesquisa

Em uma projeção a partir de dados de uma pesquisa realizada oito dias antes da eleição de domingo, a VTsIOM afirmou que Putin garantirá uma vitória confortável no primeiro turno, com 59,9%.

Em segundo lugar está o líder do Partido Comunista Gennady Zyuganov, com 15,1% dos votos. Já o bilionário Prokhorov ficou em terceiro, com 8,7%, 1 ponto porcentual à frente do veterano ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky. Sergei Mironov, do partido Uma Rússia Justa, aparece com 7,1%.

Os números foram distribuídos apenas para a imprensa internacional, já que as leis russas proíbem a mídia russa de publicar dados nos cinco dias anteriores ao voto. A aprovação de Putin parece em alta nos últimos meses, após ficar em cerca de 40% logo após as eleições parlamentares de dezembro, que foram seguidas por grandes protestos contra supostas fraudes. As informações são da Dow Jones.