Putin: venda de armas para Chávez pode atingir US$ 5 bi As exportações de armas da Rússia para a Venezuela podem chegar aos US$ 5 bilhões, afirmou hoje o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin. "Nossa delegação acaba de voltar da Venezuela e o volume total de pedidos pode passar dos US$ 5 bilhões", afirmou Putin, em declarações veiculadas pela televisão local. Na semana passada, Putin visitou o país latino-americano e se reuniu com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. Ele prometeu vender mais armas ao país, mas sem dar dados concretos.