Putin visita a Coréia do Sul O presidente russo Vladimir Putin chegou hoje a Seul em meio à terceira reunião de famílias norte e sul-coreanas, separadas desde a divisão da península coreana, em 1945. O presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-jung, disse à TV russa que a visita de Putin será "histórica" para as relações entre a Rússia e a Coréia. Kim também disse que espera obter cooperação em vários projetos econômicos. Putin afirmou que a visita poderá reduzir as tensões na península coreana e esvaziar os argumentos dos Estados Unidos para a construção do escudo antimísseis - um projeto de US$ 60 bilhões que Moscou e Pequim asseguram que levará a uma corrida armamentista. Washington alega que o escudo protegerá o território norte-americano dos mísseis de "países fora-da-lei", como a Coréia do Norte, que, em 1998, testou um míssil balístico sobre o Japão.