Putin volta a acusar Turquia de ‘encher os bolsos com petróleo roubado’

MOSCOU - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, irá se encontrar nesta quinta-feira, 3, com o colega turco, Mevlut Cavusoglu, às margens de um encontro da Organização para Segurança e Cooperação na Europa, em Belgrado, relatou a agência de notícias RIA, citando uma fonte diplomática.

Ainda nesta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin voltou a atacar a Turquia e seus líderes, a quem acusou de "encher os bolsos com petróleo roubado" na Síria e no Iraque, em seu tradicional pronunciamento sobre o estado da nação.

Moscou acusa o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e sua família, de se beneficiarem do negócio do petróleo saqueado pelo Estado Islâmico.

Putin disse que a Rússia não esquecerá a queda de seu caça-bombardeiro pela Turquia, que rotulou de "crime de guerra", embora tenha afirmado que Moscou não vai recorrer às armas para responder Ancara. "Que não esperem uma reação nervosa e histérica, perigosa para nós mesmos e para o resto do mundo", disse Putin.

O presidente acrescentou, no entanto, que a resposta russa ao incidente não se limitará às sanções econômicas anunciadas esta semana contra a Turquia, incluindo o fechamento do mercado russo a produtos alimentícios turcos.

"Se alguém pensa que cometer um crime de guerra e matar nossa gente lhe custará alguns tomates, se equivoca. Voltaremos a lembrar o que fizeram e ainda o lamentarão mais de uma vez. Sabemos o que devemos fazer", destacou Putin.

O líder russo disse não compreender as razões que levaram as autoridades turcas a ordenar a derrubada do avião russo, que segundo Ancara havia violado seu espaço aéreo ao sobrevoar a fronteira turco-síria.

A Turquia se arrependerá "mais de uma vez" pelo abatimento do caça russo disse Putin, acrescentando que Moscou não vai ignorar o "financiamento de terroristas" por parte de Ancara.

Em uma referência claramente voltada ao Ocidente, Putin disse durante discurso anual que países "não deveriam aplicar padrões duplos sobre o terror" ou usar grupos terroristas para vontades próprias.

Combate ao terror. A Rússia apelou hoje para a colaboração internacional para lutar contra o jihadismo, superando as diferenças "da mesma forma que fez com o nazismo".

"Da mesma forma como superamos nossas diferenças e lutamos contra o nazismo, devemos fazê-lo contra o jihadismo", afirmou Lavrov em Belgrado.

Ele também pediu que "perigosos jogos com terroristas para ter influência regional" sejam abandonados, em uma clara referência à Turquia, com quem as relações bilaterais ficaram muito prejudicadas após a derrubada de um caça russo.

O ministro pediu que não se "distinga entre bons e maus" na hora de falar de terrorismo e insistiu que nenhum grupo extremista pode se sentar à mesa de negociação no processo de paz na Síria.

EUA. Os Estados Unidos defendem a Turquia e negam que ela compre petróleo do Estado Islâmico. “Honestamente, não vemos nenhuma evidência, nenhuma, para apoiar tal acusação”, disse Mark Toner, porta-voz do Departamento de Estado americano.

Erdogan tem dito que Ancara está tomando medidas para impedir o contrabando de petróleo, e desafiou qualquer um que acusa o seu governo de colaborar com o Estado Islâmico a provar as alegações. /REUTERS e EFE