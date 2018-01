Pyongyang acusa Tóquio de bloquear negociações nucleares A Coréia do Norte acusou nesta segunda-feira, 26, o Japão de bloquear os progressos nas negociações nucleares e disse que este país não está qualificado para fazer parte das "conversas de seis lados", informou a agência de notícias norte-coreana KCNA. Segundo a KCNA, Pyongyang criticou Tóquio por insistir no problema dos japoneses que foram seqüestrados nas décadas de 70 e 80, sem distinguir que esse tema não faz parte das conversas Multilaterais. O comentário do país comunista foi feito depois de a última rodada da reunião de seis lados ser suspensa na semana passada devido ao problema da transferência dos fundos norte-coreanos do Banco Delta Asia (BDA) descongelados pelos Estados Unidos. Segundo Pyongyang, a verdadeira intenção do Japão é bloquear as negociações a qualquer preço, porque a solução para o caso nuclear encerra as desculpas para pôr em prática sua ambição militar na região. "É uma contradição que um país que não deseja o progresso desse encontro faça parte da reunião (de seis lados)", disse a KCNA. Recentemente, a Coréia do Norte e o Japão terminaram sem avanços a reunião do grupo de trabalho para tentar normalizar suas relações depois de Tóquio insistir na solução do problema dos seqüestrados japoneses pela espionagem norte-coreana.