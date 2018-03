Pyongyang alerta EUA sobre exercício militar A mídia estatal da Coreia do Norte informou ontem que Pyongyang alertou o principal comandante dos EUA na Coreia do Sul de que suas forças sofrerão "uma destruição penosa" se levarem adiante os exercícios de guerra planejados em conjunto com tropas sul-coreanas. Pak Rim-su, principal chefe da missão militar norte-coreana no vilarejo de Panmunjom, oficialmente em trégua, transmitiu a mensagem por telefone ao general James Thurman, comandante das Forças dos EUA na Coreia do Sul.