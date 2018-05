Pyongyang alerta Seul sobre ações militares

A Coreia do Norte alertou seu vizinho do Sul sobre a continuação de seus exercícios militares perto de uma disputada fronteira marítima na costa oeste da península, acusando Seul de estar "determinada a desencadear uma guerra". O tom da retórica sul-coreana subiu na última semana, induzida pelos protestos crescentes contra o que a população vê como uma resposta fraca ao bombardeio da ilha de Yeonpyeong, que matou quatro pessoas no mês passado. Pyongyang diz estar se preparando para mais exercícios com disparos na área em disputa.