Pyongyang ameaça Coreia do Sul com 'guerra santa' A tensão no Oriente aumentou ontem com a ameaça da Coreia do Norte de iniciar uma "guerra santa", com o uso de arsenal nuclear, contra a Coreia do Sul. O governo de Seul respondeu com a ampliação dos exercícios militares, em uma demonstração de sua capacidade de um "rápido e impiedoso contra-ataque".