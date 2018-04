Pyongyang ameaça reposicionar soldados em Kaesong

Segundo reportagens, o alerta foi emitido diretamente para repórteres sul-coreanos após as negociações, feitas a portas fechadas entre os dois governos na quinta-feira. As conversas ocorreram em meio as cerimônias norte-coreanas de comemoração do 60º aniversário do fim da Guerra da Coreia.

Seul quer garantias de que Pyongyang não vai fechar unilateralmente o complexo de Kaesong novamente.

As reportagens indicaram, sem dar mais detalhes, que ocorreram breves confrontos quando autoridades de Seul tentaram evitar que os norte-coreanos falassem com os jornalistas.

Pyongyang posicionou soldados em Kaesong antes da abertura do complexo em 2004. Fonte: Associated Press.