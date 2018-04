Pyongyang ameaça testar novos mísseis A Coreia do Norte ameaçou ontem realizar novos testes com mísseis balísticos, capazes de atingir o território americano. O anúncio coincidiu com a chegada ao Japão da secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e com o aniversário de 67 anos do líder Kim Jong-il. Especialistas viram no anúncio uma nova tentativa de pressionar o Ocidente por benefícios econômicos.