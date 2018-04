Pyongyang deve voltar a lista de terror, diz Hillary

Os EUA estudam recolocar a Coreia do Norte na lista de Estados patrocinadores do terrorismo, declarou ontem a secretária de Estado Hillary Clinton. "Vamos examinar essa possibilidade", disse ela no programa This Week with George Stephanopoulos, da rede de TV ABC. "Há um processo para isso. Obviamente, queremos ver evidências recentes do apoio do país ao terrorismo internacional." Na entrevista, Hillary respondia a uma carta firmada por vários senadores que pedia ao governo de Barack Obama a reinclusão da Coreia do Norte na lista, depois dos seus recentes testes nucleares e de mísseis. Na mensagem, divulgada terça-feira, oito senadores republicanos insistem que a Coreia do Norte "jamais cessou as atividades pelas quais entrou na lista de Estados patrocinadores do terrorismo". Se a Coreia do Norte - incluída por George W. Bush no "eixo do mal", ao lado do Irã e do Iraque de Saddam Hussein, em 2002 - voltar a fazer parte da lista, o país não poderá ter acesso a empréstimos e outros financiamentos. Os senadores citaram os testes nuclear e de mísseis realizados em maio, aumentando as preocupações com a estabilidade da região. E sublinharam a decisão de Pyongyang de retirar-se do acordo de armistício de 1953, que cessou os combates com a Coreia do Sul. Tecnicamente, as duas Coreias estão em guerra há mais de 50 anos, uma vez que o acordo jamais foi substituído por um tratado de paz definitivo. "Obviamente, a Coreia do Norte foi retirada da lista com por razões que agora têm sido desmentidas por suas ações", disse Hillary. Em outubro de 2008, Bush retirou a Coreia do Norte da lista de países terroristas porque o país tinha se comprometido a permitir que inspetores estrangeiros verificassem se o país tinha abandonado seu programa de armamentos. O governo Bush tomou a decisão para salvar um frágil acordo nuclear que parecia perto do colapso. Foi com muita relutância que Bush ordenou a seus assessores que negociassem com os norte-coreanos, dizendo que os EUA já tinham firmado acordos com Pyongyang anteriormente, sem que o país tivesse feito as concessões necessárias. Indagada se já existiam indicações de apoio norte-coreano ao terrorismo internacional, Hillary disse que o governo estava "começando a examinar o caso". "Não tenho uma resposta no momento." A secretária de Estado afirmou ainda que espera que o comportamento agressivo da Coreia do Norte leve à adoção de sanções severas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o apoio da Rússia e da China. No passado, os dois países impediram a aprovação de sanções. Hillary não especificou se essas sanções podem incluir poderes para as Nações Unidas abordarem navios norte-coreanos, o que a Coreia do Norte já alertou que considerará um ato de guerra. A secretária disse ainda que os EUA monitoram notícias de que o ditador Kim Jong-il nomeou o filho mais novo, Kim Jong-un, como sucessor (mais informações nesta página). Para analistas, Kim ordenou os testes para deixar o filho no controle de um país cuja posição como Estado nuclear já esteja consolidada.