Pyongyang e Seul definem encontro para preparar cúpula

Pyongyang e Seul realizarão nesta terça-feira os primeiros contatos prévios para preparar a segunda cúpula entre os dois países. A reunião acontecerá de 28 a 30 de agosto na Coréia do Norte, informou nesta segunda-feira, 13, a agência sul-coreana de notícias Yonhap. Segundo o porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano, Kim Nam-shik, a Coréia do Norte propôs nesta segunda realizar esta reunião na cidade fronteiriça norte-coreana de Kaesong, e espera-se que Seul responda de forma afirmativa nas próximas horas. Na semana passada, as duas Coréias anunciaram que no final deste mês aconteceria a segunda cúpula intercoreana de máximo nível entre o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, e o líder norte-coreano, Kim Jong-il, o primeiro encontro deste tipo nos últimos sete anos. Nos contatos previstos para esta terça-feira será abordada, entre outras questões, a rota da viagem do presidente Roh a Pyongyang, já que Seul quer propor que a viagem aconteça pela estrada ferroviária intercoreana. Além disso, será fixado neste encontro o tamanho da delegação sul-coreana e outros temas relacionados com o protocolo geral desta reunião. Seul tinha proposto realizar este encontro preparativo nesta segunda, mas Pyongyang não aceitou, segundo fontes sul-coreanas.