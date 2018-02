Pyongyang está pronta para negociações nucleares, diz Rússia

MOSCOU - A Coreia do Norte está pronta para retomar as negociações internacionais sobre seu programa nuclear, afirmou nesta quinta-feira o ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.

As declarações de Lavrov foram feitas depois de uma reunião como Choe Ryong Hae, enviado especial a Moscou do líder norte-coreano Kim Jong Un. Hae entregou, no início desta semana, uma carta que Kim escreveu a Putin.

Há muito tempo a Coreia do Norte quer retomar as negociações, mas Estado Unidos, Japão e Coreia do Sul dizem que o país precisa, primeiro, honrar seus compromissos anteriores de encerra seu programa nuclear.

Lavrov disse que a carta de Kim confirma o desejo de expandir as relações bilaterais e "cooperar na resolução dos problemas que ainda permanecem na Península Coreana".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse que Pyongyang está pronta para retomar as conversações nucleares de seis partes, que envolvem as duas Coreias, Estados Unidos, China, Japão e Rússia. As negociações sobre o desmantelamento do programa nuclear de Pyongyang foram interrompidas depois de a Coreia do Norte ter realizado testes nucleares e com mísseis.

"Pyongyang está pronta para a retomada das negociações de seis partes sem qualquer precondição", afirmou Lavrov. / AP