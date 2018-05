Pyongyang fará novo teste nuclear, diz Seul A Coreia do Norte prepara-se para realizar um novo teste nuclear nos próximos meses, informa um relatório do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul. O objetivo do exercício seria reforçar, internamente e externamente, a autoridade de Kim Jong-un, filho e sucessor do atual líder norte-coreano, Kim Jong-il. As duas Coreias vivem um dos momentos mais tensos das últimas décadas, depois que norte-coreanos atacaram uma ilha disputada, há dois meses. Em resposta, Seul vem conduzindo exercícios na fronteira.