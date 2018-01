Pyongyang faz exigências para suspender programa nuclear A Coréia do Norte apresentou uma contraproposta a um plano apoiado pelos EUA para resolver o impasse envolvendo o programa de armas nucleares de Pyongyang, oferecendo congelar o projeto em troca de Washington retirar o país comunista da lista de patrocinadores de terrorismo e fornecer ajuda energética. A proposta surgiu um dia depois de os Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul divulgarem sua proposta para pôr fim à crise nuclear no momento em que as nações tentam articular outra rodada de conversações. Não ficaram claros os detalhes da proposta apoiada pelos EUA, mas autoridades sul-coreanas disseram que ela pede "passos coordenados". Notícias da imprensa afirmam que ela se baseia em três princípios - uma solução pacífica para a crise nuclear; o desmantelamento completo, verificável e irreversível do programa nuclear da Coréia do Norte; garantias de segurança para Pyongyang. Um porta-voz do Ministério do Exterior norte-coreano afirmou que o plano apoiado pelos EUA era "uma decepção enorme" porque seu objetivo seria "eliminar completamente nossa força de dissuasão nuclear dando (em troca) apenas um pedaço de papel chamado ´garantias escritas de segurança´".