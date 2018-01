Coreia do Norte lançará míssil intercontinental em breve, diz jornal estatal

SEUL - A Coreia do Norte lançará em breve um míssil balístico intercontinental após sucessivos testes com diferentes tipos de projéteis nos últimos meses, publicou o jornal estatal Rodong Sinmun neste sábado, 10.

"A série de testes recentes de armas estratégicas demonstram que não estamos muito longe de realizar um lançamento com um míssil balístico intercontinental", afirma um editorial do diário oficial do Partido Norte-Coreano dos Trabalhadores.

O artigo evidencia os avanços obtidos em tecnologia de mísseis desde que Kim Jong-Un assumiu o poder. Em seu discurso de Ano Novo, Kim também havia afirmado que o país estava terminando os preparativos para testar outro míssil de longo alcance.

Pyongyang lançou anteriormente em seis ocasiões projéteis de longo alcance. O último deles ocorreu em fevereiro de 2016 e foi recebido com protestos e novas sanções por parte da comunidade internacional.

"O êxito de testar um míssil desse tipo, que estamos convencidos de conseguir, marcaria uma decisão histórica para a política hostil dos Estados Unidos contra nosso país", continua o jornal, que acrescenta que Washington "nunca se atreveu a ir em guerra contra um país que possua armas atômicas ou mísseis balísticos intercontinentais".

Na última quinta-feira, 7, a Coreia do Norte realizou novo lançamento de mísseis. Antes, tinha lançado outro míssil de médio alcance em fins de maio. Já são dez testes assim apenas em 2017.

As ações motivaram o endurecimento da retórica de Washington desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca, cuja administração levantou a possibilidade de realizar ataques preventivos contra o país asiático. / EFE