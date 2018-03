Pyongyang lançou mísseis no mar, diz Seul A Coréia do Norte disparou na madrugada de ontem dois mísseis de curto alcance no Mar Amarelo, que banha a península coreana, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap. "A Coréia do Norte divulgou uma ordem proibindo a navegação (no Mar Amarelo) antes de lançar os mísseis", disse à agência um militar de Seul, sob condição de anonimato. A região está sob tensão desde agosto, quando Pyongyang anunciou o fim do desmantelamento de seu programa nuclear.