Pyongyang obriga culto ao ''Querido Líder'' A Coreia do Norte é governada por um regime totalitário dinástico, marcado por um extremo culto à personalidade de seus vaidosos líderes. Todas as famílias são obrigadas a ter em suas casas retratos do primeiro ditador, Kim Il-sung, morto em 1994, e de seu filho, Kim Jong-il, atual governante. A refugiada Yong Hee (pseudônimo) era estudante antes de fugir do país para a Coreia do Sul, em 2003. A cada semana, ela se reunia com outros alunos de sua idade para rituais em homenagem ao "Grande Líder" e ao "Querido líder", como Kim Il-sung e Kim Jong-il são chamados. Em todos os encontros havia um "momento de arrependimento" coletivo, no qual os jovens tinham de refletir em público se haviam traído os ditadores, em atos ou em pensamento. "Nós temos de tratar o ditador do país como um deus", disse Yong Hee ao "Estado", em Seul.