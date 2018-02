Pyongyang pede a estrangeiros que saiam da Coreia do Sul

Em um novo capítulo na guerra de palavras na Península Coreana, Pyongyang afirmou nesta terça-feira, 9, que os estrangeiros que estão no Sul devem ir embora, pois a região está à beira de um “conflito termonuclear impiedoso, sagrado e retaliatório". Do outro lado, a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, prometeu que "não sucumbirá à chantagem" norte-coreana.

Analistas, entretanto, consideram altamente improvável a hipótese de uma nova guerra entre as Coreias. O objetivo da ditadura de Kim Jong-un seria ampliar a pressão sobre Washington e Seul para conseguir uma negociação sobre seu programa nuclear e a economia nacional em melhores termos.