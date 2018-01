Pyongyang pede que Seul abandone manobras militares com EUA para eliminar tensões

SEUL - O regime da Coreia do Norte pediu nesta quinta-feira, 11, para a Coreia do Sul abandonar suas manobras militares com os EUA, já que considera que elas são "o fator principal" que alimenta a tensão na península coreana, elevando o risco de uma guerra.

"Se as autoridades sul-coreanas realmente querem distensão e paz, elas devem parar todo tipo de ações militares", disse o jornal norte-coreano Rodong Sinmun. O artigo afirma que as manobras são o principal foco de tensão e levam a região "para uma fase perigosa", tornando a situação "imprevisível".

A petição de Pyongyang é uma das reivindicações permanentes do regime a Seul. Espera-se que ela seja discutida novamente quando os dois países retomarem as negociações militares sob o acordo alcançado durante a histórica reunião realizada na terça-feira. As datas devem ser anunciadas por Seul ainda nesta semana.

A demanda da Coreia do Norte surge poucos dias depois que Seul e Washington concordaram em adiar suas manobras militares anuais até o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, decisão que desencadeou um momento conciliador entre as duas Coreias.

"Antes de mais nada, devemos aliviar as graves tensões militares entre Norte e Sul e preparar um ambiente pacífico na península", disse o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no artigo.

O jornal estatal afirma que "a tensão militar leva a um círculo vicioso de confronto". Ele também insiste que sua supressão "e a eliminação do risco de guerra na península coreana é uma questão importante para a unificação das pessoas e do país", e precisam ser realizadas sem intervenção.

O Rodong Sinmun ainda atacou os EUA e assegurou que o país "está constantemente agravando" a situação com o objetivo de alcançar "sua ambição de supremacia mundial". / EFE