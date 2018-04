Pyongyang pode lançar míssil em direção ao Havaí em julho

A Coreia do Norte pode disparar um míssil balístico de longo alcance em direção ao Havaí no início de julho, segundo a edição desta quinta-feira, 18, do Yomiuri, o jornal japonês de maior circulação.

O míssil, supostamente um Taepodong-2, seria lançado de Dongchang-ni, no litoral noroeste da Coreia do Norte, entre 4 e 8 de julho. O Yomiuri cita uma análise feita pelo Ministério da Defesa do Japão e informações obtidas por satélites de reconhecimento dos EUA. O dia 4 de julho marca o aniversário do lançamento do Taepodong-2, realizado em 1996, e coincide com o Dia da Independência dos Estados Unidos, enquanto 8 de julho é o aniversário da morte do ex-líder norte-coreano Kim Il-sung, ocorrida em 1994.

A reportagem do Yomiuri é a mais recente numa série de especulações da imprensa acerca do possível lançamento de um míssil de longo alcance pela Coreia do Norte depois do teste nuclear realizado pelo país comunista, em 25 de maio. O Ministério da Defesa do Japão não quis comentar a reportagem e os funcionários do Ministério da Defesa da Coreia do Sul e do Serviço Nacional de Inteligência - principal agência de espionagem do país - disseram que não poderiam confirmas as informações.

De acordo com o Yomiuri, o míssil Taepodong-2 poderia sobrevoar o Japão e chegar ao Havaí, mas não conseguiria atingir as ilhas principais do arquipélago. Na terça-feira, em Washington, o general James Cartwright, subchefe do Estado-Maior Conjunto, disse que levaria pelo menos de três a cinco anos para a Coreia do Norte representar uma ameaça real à costa oeste dos EUA.

Acredita-se que a Coreia do Norte disponha de plutônio para fabricar no mínimo seis bombas atômicas. Na semana passada, o regime revelou que também está produzindo urânio enriquecido, o outro ingrediente básico das bombas atômicas.

Nesta quinta-feira, a agência de notícias sul-coreana Yonhap revelou, citando um porta-voz do Ministério da Defesa, que um barco de patrulha da Coreia do Norte aproximou-se da fronteira entre as duas Coreias no Mar do Leste, no início desta semana. Segundo a agência, o barco se afastou depois de receber uma mensagem de alerta. O porta-voz desmentiu, no entanto, a informação veiculada pela imprensa local de que o barco teria cruzado a Linha de Limite do Norte, fronteira marítima entre os dois países.

Texto atualizado às 7h50.