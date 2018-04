Pyongyang prepara míssil que ameaçaria Havaí, diz jornal

A Coreia do Norte pode disparar um míssil balístico de longo alcance, capaz de chegar ao Havaí, no início do mês que vem, divulgou ontem o jornal japonês Yomiuri. Com um alcance de 6,5 mil quilômetros, o míssil seria lançado de Dongchang-ni, na costa noroeste. O disparo ocorreria em qualquer dia a partir de 4 de julho, dia da independência americana, segundo o jornal, que cita um estudo do Ministério de Defesa do Japão e dados de inteligência interceptados por satélites dos EUA. O míssil - modelo Taepodong-2 -, estima-se, não tem alcance suficiente para atingir as principais ilhas havaianas, que estão a 7,2 mil quilômetros da Península Coreana. O míssil também poderia ser lançado na direção de Okinawa, no Japão, ou da Ilha de Guam, no Pacífico. O governo americano afirmou ontem que está preocupado com a possibilidade de um míssil norte-coreano atingir seu território e disse ter adotado todas as medidas necessárias para sua proteção. O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, afirmou que aprovou a ativação do sistema antimíssil do Estado para "fornecer apoio" no caso de um ataque. "O que posso revelar é que estamos numa boa posição, caso seja necessário proteger o território americano", disse Gates. Os ministérios da Defesa do Japão e da Coreia do Sul não quiseram comentar o assunto. A notícia do míssil norte-coreano vem à tona no momento em que Rússia e China tentam convencer Pyongyang a retomar as negociações sobre seu polêmico programa nuclear. A Coreia do Norte já disparou três mísseis de longo alcance: em 1998, 2006 e o último, este ano. A tensão na península aumentou em maio, após Pyongyang realizar um segundo teste nuclear. Na semana passada, a ONU aprovou sanções contra o regime - o que levou o governo norte-coreano a qualificar qualquer ação contra seu país como um ato de guerra. Na quarta-feira, Pyongyang respondeu às críticas do presidente dos EUA, Barack Obama, prometendo uma retaliação militar se sua soberania foi violada. Ontem, a Marinha americana anunciou que estava monitorando um navio norte-coreano, sob suspeita de estar ignorando uma das sanções da ONU, que proíbe Pyongyang de comercializar armas, incluindo partes de mísseis. Segundo um funcionário do governo americano, a embarcação (chamada Kang Nam) tornou-se um "objeto de interesse" após deixar a costa norte-coreana, na quarta-feira. Sob condição de anonimato, o funcionário disse ainda que o navio está em águas internacionais e não se sabe qual o conteúdo de sua carga. É a primeira embarcação norte-coreana a ser monitorada após a aprovação das sanções, pelas quais um membro do Conselho de Segurança pode inspecionar o navio (ou avião) e destruir cargas que violem o bloqueio da ONU.