Pyongyang prepara novo teste de mísseis A Coreia do Norte retomou ontem os preparativos para um novo teste com mísseis de longo alcance, disseram fontes anônimas do serviço de inteligência citadas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap. A movimentação ocorre semanas após o governo de Pyongyang ter declarado o rompimento de todos os acordos com a Coreia do Sul.