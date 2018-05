Pyongyang promete ataque se Seul fizer treino militar Os militares da Coreia do Norte ameaçaram hoje reagir com um ataque caso a Coreia do Sul mantenha um planejado exercício de disparos em uma ilha fronteiriça. O exercício está marcado para ocorrer entre amanhã e terça-feira. Em 23 de novembro, Pyongyang fez um ataque de artilharia contra a mesma ilha sul-coreana, Yeonpyeong, alegando que Seul atirara em águas norte-coreanas durante um exercício. A Coreia do Sul confirmou o exercício militar, mas nega ter disparado nas águas do vizinho.