Pyongyang quer energia em troca de programa nuclear A Coréia do Norte ofereceu congelar seu programa de armas nucleares em troca de uma grande ajuda energética, informou a agência de notícias Kyodo. Mas os Estados Unidos insistem que o país comunista também tem de desmantelar totalmente todas as instalações nucleares, sejam elas usadas para fins pacíficos ou não. A Coréia do Norte exige o equivalente a 2 milhões de kilowatts de energia por ano - aproximadamente um quarto de seu consumo total - em troca da suspensão de seu programa nuclear bélico, escreveu a agência japonesa. A Kyodo citou fontes diplomáticas das seis nações que participam de negociações em Pequim para solucionar um impasse entre a Coréia do Norte e os EUA. Representantes de China, Coréia do Sul, Japão e Rússia também participam do encontro.