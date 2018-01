Pyongyang reconhece possuir duas bombas atômicas O negociador norte-coreano Li Gun reconheceu que Pyongyang possui duas bombas nucleares, durante uma sessão de conversações com a China e os Estados Unidos, realizada em abril, em Pequim, revelou hoje o diário japonês "Sankei". "Já possuímos duas bombas nucleares", teria afirmado Li Gun ao secretário-geral adjunto dos Estados Unidos, James Kelly, no dia 23 de abril, escreve o jornal, citando fontes norte- americanas não identificadas. "Para construir outras armas nucleares já começamos a tratar combustível nuclear para obter o plutônio necessário. O nosso país utilizará todos os meios possíveis para mostrar a capacidade das nossas armas nucleares", indicou Li Gun, segundo a mesma fonte. Esta é a primeira vez que um responsável norte-coreano é citado, referindo o número exato de armas nucleares de que o seu país dispõe. Responsáveis norte-americanos já tinham dito em várias ocasiões que a Coréia do Norte dispunha de "uma ou duas bombas".