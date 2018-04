Pyongyang saúda Ahmadinejad O governo norte-coreano emitiu ontem um comunicado oficial cumprimentando o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, por sua reeleição. Segundo a mídia estatal da Coreia do Norte, o regime de Pyongyang também desejou a Ahmadinejad sucesso em sua tentativa de frustrar a interferência estrangeira em seu país. "Sinceramente desejamos a ele sucesso em seu empenho responsável para frustrar a pressão e a interferência de forasteiros e desenvolver um Irã independente e próspero", afirma o comunicado, divulgado pela "Agência Central Coreana de Notícias". A nota não menciona as denúncias de fraude da oposição iraniana nem a onda de protestos que tomou o país após o anúncio do resultado oficial da votação. Segundo o regime do ditador coreano, Kim Jong-il, a vitória de Ahmadinejad nas urnas reflete o apoio e a confiança do povo iraniano no presidente. A mensagem de Pyongyang diz acreditar que as relações amistosas entre os dois países, "forjadas na luta em conjunto pela independência do imperialismo, se tornarão mais fortes em todas as áreas". No sábado, Ahmadinejad já havia recebido mensagem de parabéns de outro incansável líder "anti-império": o presidente venezuelano, Hugo Chávez.