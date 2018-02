Pyongyang teria feito exercício com mísseis A Coreia do Norte lançou, como teste, dois mísseis de curto alcance em águas a leste do país nesta semana, em provável resposta aos exercícios militares conjuntos realizados pelos EUA e Coreia do Sul, informou uma autoridade no fim de semana. Pyongyang lançou o que parecem ter sido mísseis KN-02 durante seus ensaios, revelou a fonte, que falou sob a condição de anonimato. Não ficou claro o dia exato do suposto lançamento.