Pyongyang testará mísseis de longo alcance A Coreia do Norte anunciou ontem testes com mísseis de longo alcance que podem atingir os EUA e advertiu que está pronta para enfrentar qualquer inimigo com capacidade nuclear. A declaração ocorre dois dias depois de a Coreia do Sul anunciar um acordo com Washington que triplica o poder de fogo de seu sistema de mísseis. Ainda não se sabe se os testes norte-coreanos foram bem-sucedidos.