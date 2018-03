Pyongyang vai lançar mísseis de curto alcance, diz imprensa

O serviço de espionagem de Coréia do Sul e Estados Unidos detectaram sinais de que a Coréia do Norte prepara o lançamento de cerca de 10 mísseis de curto alcance no Mar Ocidental (Mar Amarelo), informou nesta quinta-feira, 9, o diário Chosun Ilbo. "O satélite espião americano KH-12 detectou sinais de que os militares norte-coreanos estão preparando o lançamento de cerca de 10 mísseis KN-01 ou Styx da ilha Chodo (sudoeste de Pyongyang) e de uma localidade próxima à ilha", disse um funcionário do governo sul-coreano citado pelo jornal. O Chosun Ilbo disse ainda que a Coréia do Norte proibiu a circulação na região da ilha de Chodo até 15 de outubro e que as autoridades militares norte-coreanas seguem evacuando os navios e pesqueiros desta área. Seul acredita que há a possibilidade de que Pyongyang lance pelo menos cinco destes mísseis e já começaram a trabalhar para esclarecer as intenções do regime comunista. Em caso de lançamento dos mísseis, é possível que as autoridades sul-coreanas não considerem este movimento como parte das manobras rotineiras da Coréia do Norte, segundo um funcionário do governo sul-coreano.