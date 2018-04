Quadrilha mata 13 em centro de reabilitação no México Uma quadrilha de homens armados atacou um centro de reabilitação em Tijuana, no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, matando 13 viciados em drogas que estavam no local. A informação foi divulgada hoje por um paciente do centro. As autoridades ainda não confirmaram o número de óbitos. A polícia disse que pelo menos dez pessoas morreram.